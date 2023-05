EKWALL: Vill att vi alla rannsakar oss själva efter derbykaoset

ANNONS

EKWALL om att vi alla är medskyldiga: ”En hel del vägrar ta avstånd – fans som säger att det är "passion” – spelare som är tysta och säger ingenting, kollegor till mig som tycker det är lugnt.

AIK förlorade tungt mot Djurgården under söndagseftermiddagen. En förlust som har fått konsekvenser i att Manuel Lindberg nu har avgått som vd.

FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall ger nu sin syn på derbyt.

Sorgliga scener under Djurgården-AIK, hur ser du på det?

– Jag har varit med så länge att jag inte är förvånad. Det här är händelser som återkommer gång efter gång med lite olika mellanrum.

– Sen står vi där och rasar, tycker det är jävligt och att någonting måste göras. Men vad hjälper det?

– För samtidigt finns det alltid en hel del som vägrar ta avstånd, fans som säger att det är “passion”, spelare som är tysta och säger ingenting och kollegor till mig som tycker att det allting är lugnt och att det inte är något att hetsa upp sig för.

– Jag såg en jäkla massa kravallutrustade poliser med hundar rusa in på en fotbollsmatch för att stoppa kravaller, just exakt var det som jag och alla andra såg. Alla får gå till sig själva och känna vad de tycker om det. Oavsett resultat i en fotbollsmatch, vilket lag man håller på, hur en domare dömt eller vad du vill: det vi såg var det vi såg, det som hände var det som hände.

Det har hänt förut, det kommer hända igen – för snart kommer "alla" att glömma och gå vidare och tycka att det var ju inte så farligt ändå.

Hur illa ute är AIK på fotbollsplanen?

– Just nu är de ett av allsvenskans sämsta lag. För efter tio omgångar ljuger inte tabellen. Så, det är mycket illa. Sker det ingen radikal förändring så riskerar de att åka ur.

– De behöver byta halva laget i sommar, för det är en fullständigt obalanserad trupp. Spelare som tagits in håller inte måttet, men det är bara halva sanningen. Rätt många spelare är kvar från tidigare år och de har underpresterat stort. Många behöver ta sitt ansvar.

Ska AIK sparka Andreas Brännström?

– Helt ärligt tror jag att det skulle vara det absolut sämsta som AIK hade kunnat göra idag. Klubben behöver inte mera kaos.