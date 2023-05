JUST NU: Manuel Lindberg hoppar av från AIK

ANNONS

AIK:s vad Manuel Lindberg är borta från AIK.

Denna morgon har han nu meddelat att han lämnar klubben som en konsekvens av det som pågår efter gårdagens derbyförlust mot Djurgården.



- Jag tar mitt ansvar som en del av situationen och har därför valt att kliva åt sidan, säger han.

Under söndagens derby så uppmanades både han och tränare Andreas Brännström att avgå, nu har Manuel Lindberg gjort det.Nyheten publicerades denna måndagmorgon på AIK:s officiella hemsida.- Att ha kvar mig som VD/klubbdirektör gynnar inte klubben just nu, säger han i det meddelande som har gått ut.Styrelseordförande Robert Falck:- Manuel har med sitt driv och engagemang visat på stor vilja att skapa bättre förutsättningar för AIK Fotboll. I dag befinner sig klubben i en högst prekär situation och jag har stor respekt för Manuels beslut att avsluta sin anställning hos oss.Samtidigt som detta nu pågår, så väl den sportsliga krisen och där till det yttre trycket mot klubben - så kommer nu även beslutet om att Fredrik Söderberg på nytt går in och tar över rollen som VD/klubbdirektör.