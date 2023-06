ANNONS

För att rädda det allsvenska kontraktet ska AIK värva sig ur krisen.

Klubbens drag är då att ansöka om ett lån på tio miljoner kronor av “Den Svarta Massan”, säger AIK:s tillfällige vd Fredrik Söderberg på klubbens hemsida.

Det är klart att AIK kommer att agera på transfermarknaden i sommar för att ta sig ur rådande kris.

Thomas Berntsen kan nu ges extra medel för att obehindrat förstärka laget.

På klubbens hemsida så meddelas det nu att AIK ansöker om ett lån på tio miljoner kronor från supporterföreningen “Den Svarta Massan”.

– Vi vill ha möjligheten att på kort sikt vara så handlingskraftiga som möjligt. Det handlar givetvis om det kommande transferfönstret, men kan också beröra den sportsliga organisationen eller andra åtgärder som förändrar vårt hittills svaga sportsliga resultat. Vi vill helt enkelt inte behöva välja det ena före det andra, säger AIK Fotbolls tf VD Fredrik Söderberg.

– Vi har idag mottagit en låneansökan från AIK Fotboll som nu styrelsen kommer behandla innan vi inom kort skickar ut förfrågan till våra medlemmar för omröstning om lånet ska beviljas eller ej. Vi är glada över att AIK Fotboll i första hand vänder sig till oss i denna situation och vi är redo att stötta fotbollen om våra medlemmar önskar det. Det är just för dessa situationer vi finns till, säger Mikael Jomer, ordförande i Den Svarta Massan.

– Den 31 mars 2023 redovisade AIK Fotboll AB likvida medel motsvarande 34 miljoner kronor och eget kapital på 99 miljoner kronor. Bolaget har därutöver ett antal större fordringar som förfaller till betalning under det tredje kvartalet kopplade till spelarförsäljningar i tidigare transferfönster. Genom dessa fordringar kommer bolagets likviditet att förstärkas under hösten och ett eventuellt beviljat lån hos Den Svarta Massan kommer att kunna återbetalas i sin helhet under 2023. Ett lån uppgående till 10 miljoner kronor ryms vidare inom de ramar som har fastställts i bolagets finansiella mål och är därför i linje med bolagets finansiella strategi, säger AIK Fotbolls finansdirektör Håkan Strandlund.

