JUST NU PÅ FD: Dyr i drift – detta kan Norrköping glömma

Dyr i drift – detta kan Norrköping glömma. Inget lönelyft att leka med.

Isak Bergmann Johannesson. lämnade IFK Norrköping FK sommaren 2021 för FC Köpenhamn. Men sedan dess har han haft svårt att ta en ordinarie tröja i FCK.

Så pass att han nyligen gick ut med att han inte trivs i FCK och det har därefter öppnats för att han kan lämna storklubben.

"Jag är missnöjd med hur jag har blivit behandlad", sa Bergmann Johannsson till fotbolti.net nyligen.

Av de klubbar som nämnts så har isländska fotbolti.net rapporterat om intresse från IFK Norrköping.

“There are rumours that Norrköping and a top 6 club in Denmark are interested in getting Ísak Bergmann Jóhannesson from FCK. Multiple clubs are following the player’s situation that wasn't satisfied with the playing time he got this season at FCK.”, skrev isländske journalisten Orri Rafn Sihurdarsson för några dagar sedan.

En värvning som är logisk rent kvalitetsmässigt och vad för spelartyp Bergmann Johannesson är, då Norrköping kommer tappa Arnor Sigurdsson vars lån går ut denna sommar.

Men nu kan FotbollDirekt.se konstatera att IFK Norrköping är helt borta ur någon diskussion om en sommaraffär. Varken ett köp eller lån.

Enligt FD:s källor så är finns det inga diskussioner om att han ska vända tillbaka denna sommar.

Vad det verkar så är fullt fokus istället på att prova vingarna utanför Skandinavien, uppgifter som BT-journalisten Farzam Abolhosseini också har rapporterat om.

Därutöver har han en hög lön i FCK, som Norrköping inte kan konkurrera med vilket skulle försvåra en övergång rejält. Enligt FD:s uppgifter så tjänar islänningen 81 770 kronor i veckan.

I årslön tjänar han 4,2 miljoner kronor.

För några dagar sedan så bemötte även Norrköpings sportchef Tony Martinsson en möjlig återkomst för 20-årige stortalangen.

“I dagsläget tror jag inte det", sade han till Fotbollskanalen.

