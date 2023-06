ANNONS

Den svenske-bosniske talangen Benjamin Tahirovic har fått en hel del förtroende i AS Roma i år. Nu står det dock klart att han lämnar klubben för nederländska Ajax.

Benjamin Tahirovic med förflutet i FC Djursholm och Vasalunds IF har under året fått flertalet chanser av Jose Mourinho i den italienska storklubben AS Roma.

Totalt noterades den svensk-bosniske talangen för elva matcher i Serie A, men nu står det klart att det inte blir någon fortsättning för honom i den italienska huvudstadsklubben.

Roma har nämligen sålt honom till den nederländska storklubben Ajax.

– Benjamin är en stark mittfältare med mycket bollinnehav. Han är en enorm talang med en stor mentalitet, säger Ajax sportchef Sven Mislintat via klubbens hemsida.

Enligt uppgifter så betalar Ajax omkring 8,5 miljoner kronor för 20-åringen.

Det var inför säsongen 2021 som Tahirovic lämnade Vasalunds IF för den italienska klubben.