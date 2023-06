ANNONS

BK Häcken möter The New Saints i kommande Champions League-kval.

Regerande mästarna kliver in i första kvalrundan och inleder på hemmaplan.

Uefa har denna tisdag lottat matcherna till första kvalrundan till Champions League.

BK Häcken är klubben som representerar Sverige. Inför lottningen var Häcken oseedat och kunde ställas mot Ferencvaros, Ludogorets, Zalgiris, Shamrock Rovers och The New Saints.

Nu står det klart att man kommer möta The New Saints, rankat 157 i Europa-rankingen på Uefa:s hemsida. Dubbelmöte inleds på hemmaplan för Häcken.

Det här betyder att man lottades mot det lägst rankade laget av nämnda fem möjliga motståndare.