ANNONS

Idag lottas det vilka BK Häcken kan ställas mot i första kvalrundan i Champions League och klart är att flera tuffa lotter finns i potten.

BK Häcken tog sitt första SM-guld förra säsongen och i sommar ska klubben för första gången få kvala till Champions League.

I dag lottas den första kvalomgången(detta sker 14:00) och nu är seedningsgrupperna klara.

Häcken går in som oseedad i den första kvalrundan och kan ställas mot Ferencvaros, Ludogorets, Zalgiris, Shamrock Rovers och The New Saints.

De två tuffaste lotterna på förhand är Ferencvaros och Ludogorets, men även Zalgiris, som slog ut MFF ifjol, får ses som ett jobbigt motstånd.