Hammarbys talangfulle Ludvig Svanberg har inte fått någon speltid med A-laget under våren. Nu kommer uppgifter om att han är på väg att lånas ut.

Den 20 årige Ludvig Svanberg fick under vintern chans att spela med Hammarbys A-lag i samband med cupmatch under vintern. Under vårsäsongen har det inte blivit något spel i allsvenskan för den gänglige mittbacken som mäter 193 centimeter. Istället har han fått spela i Ettan Norra där Hammarby TFF har fått ta del av hans tjänster.

Nu kommer uppgifter från Sportbladet och deras journalist Daniel Kristoffersson att en utlåning kan vara nästa anhalt för talangen. Enligt uppgifterna ska superettanlaget vilja låna in honom säsongen ut. Övergången väntas bli klar inom en snar framtid.

Ludvig Svanberg har för närvarande kontrakt med Hammarby över säsongen 2024.