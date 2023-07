ANNONS

Ludvig Svanberg har tidigare rapporterats vara nära en utlåning. Nu står det klart vart han hamnar.

Den 20-årige Ludvig Svanberg har denna säsong fått möjlighet att sitta på bänken i allsvenskan under A-lagets matcher. I ettan med Hammarby TFF har han fått vara med och bidra på planen. Nu står det klart att han från och med nu kommer få spela i superettan.

För under torsdagen blev det klart att Sundsvall lånar in den unge mittbacken. Medelpadsklubben har under ett tag siktat in sig på spelaren i fråga. Idag blev det alltså klart.

- Vi är glada att ha knutit till oss Ludvig då det är en spelare vi kikat på en tid. Han besitter egenskaper som vi tror kommer att passa in bra i vårt sätt att spela. Han är rejäl i sin spelstil och har en tydlig styrka i sitt passningsspel, är dessutom vänsterfotad och har en bra speed för sin storlek, säger Sundsvalls sportchef Tommy Naurin på deras sida.

GIF Sundsvall ligger för närvarande på plats tio i superettan. Lånet med Svanberg gäller säsongen ut.