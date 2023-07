ANNONS

Degerfors fortsätter fylla på truppen inför höstens bottenstrid. Nu menar Aftonbladet att en rutinerad backpjäs är klar.

Det är den forne Kalmar FF-mittbacken Douglas Bergqvist som enligt Aftonbladet nu återvänder till allsvenskan, men denna gång till Degerfors. Bergqvist bröt för ett tag sedan sitt kontrakt med lettiska FC Riga.

30-åringen, som har 101 allsvenska matcher och två mål under bältet, uppges presenteras någon gång under de närmsta dagarna efter att det sista pappersarbetet slutförts under torsdagen.

Det blir sommarens tredje nyförvärv för Degerfors sportchef Patrik Werner. Sedan tidigare är anfallaren Pashang Abdulla och Johan Mårtensson presenterade och klara.

Degerfors förlorade i den allsvenska omstarten hemma mot IFK Värnamo, och nu på lördag väntar Brommapojkarna på bortaplan i nästa match.