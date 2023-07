ANNONS

Den unge talangen Liam Tahwildaran var under början på året utlånad. Nu står det klart att han får sitt första avtal med ett seniorlag.

På sin hemsida meddelar IF Brommapojkarna att de förlänger sitt avtal med endast 19-årige Tahwildaran.

– Liam besitter en stor talang och har rätt inställning för att ta flera steg i sin utveckling, säger sportchefen Phillip Berglund till hemsidan.

Tidigare under året var mittfältaren utlånad till Täby via ett samarbete klubbarna emellan. Dessvärre har han skadat korsbandet och kommer inte kunna spela mer under den här säsongen.

– Vi tror mycket på honom och han hann visa mycket under våren i Täby FK. Nu ser vi fram emot att få in en taggad Liam i truppen i januari, säger Berglund.

Avtalet med 19-åringen är påskrivet till säsongen 2025.