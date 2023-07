ANNONS

Helsingborgs 20-årige ytterback Victor Blixt lånas ut till Torns IF.

– Victor är i behov av kontinuerlig speltid och denna lösning blir väldigt bra för alla parter. Torns IF är en samarbetsklubb till oss sedan tidigare, ligger nära oss geografiskt och har erfarenhet av att utveckla unga spelare. Vi ser framemot att följa Victors utveckling under hösten, säger Mikael Dahlberg, tf sportsligt ansvarig i HIF.

Ytterbacken anslöt till Helsingborg från Österlen sommaren 2021.