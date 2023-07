JUST NU: Blåvitt chockar Elfsborg - bortaledning i Borås

ANNONS

Det har varit en jämn inledning mellan IF Elfsborg och IFK Göteborg, men nu har bortalaget tagit ledningen.

IF Elfsborg jagar serieledning och IFK Göteborg försöker ta sig upp på säker mark, just nu är det Blåvitts utgångsläge som blivit bättre.

Båda lagen har skapat en hel del chanser, men det är bortalaget som tagit ledningen.

Adam Carlén har gett IFK Göteborg ledningen via ett långskott som styrdes in via en Elfsborg-försvarare.

Kort därefter fick Elfsborg ett mål bortdömt.

Se Blåvitts mål nedan: