BK Häcken hade med sig en 3-1 ledning från första mötet. Redan innan minut 20 utökades ledningen.

Häcken har haft full kontroll i returmötet under första halvleken. I regnet har göteborgslaget visat att de är det bättre laget och det mesta av spelet har varit på motståndarnas planhalva.

I den 18:e minuten förstärkte de svenska mästarna sitt övertag ytterligare. Efter en misslyckad rensning klippte Ibrahim Sadiq till strax utanför straffområde. Via en försvarare i The New Saints styrdes bollen in i mål och ledningen var ett faktum. Sadiq hade sedan ytterligare några mindre chanser men resultatet är 1-0 i paus.

Enda smolket i bägaren för BK Häcken var att Simon Gustafson fick lämna planen skadad i slutet av halvleken.