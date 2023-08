ANNONS

Anton Tinnerholm har haft en turbulent säsong där skadeproblem satt käppar i hjulet. Nu blir det en operation framöver.

Tinnerholm återvände innan denna säsong till Malmö FF efter flera år utomlands. Säsongen har dock blivit mycket spolierad för den meriterade backen. Nu står det klart vad åtgärderna blir för att få bukt på problemen.

"Till följd av långvarig ljumskproblematik har vi beslutat att genomföra en operation. Den kommer att genomföras nästa vecka och därefter följer en tids rehabilitering. Vi utesluter inte att han kan komma tillbaka till spel den här säsongen", skriver de på sin hemsida.

Även ersättaren Joseph Ceesay har till viss del varit skadeförföljd under säsongens gång. Tidigare under juli månad kom besked från huvudtränaren Henrik Rydström att ytterligare en ytterback eventuellt skulle behöva köpas in.

Till följd av skadeproblemen har 32-åringen endast spelat fyra matcher i allsvenskan under säsongen.

Anton Tinnerholm har kontrakt med klubben från Skåne till december 2026.