Villiam Dahlström har fått begränsat med speltid i allsvenskan. Nu står det klart att han blir utlånad till Örgryte.

- Framför allt vill jag bidra till att laget vinner, säger han till GP.

Dahlström har inte fått spela så mycket matcher i allsvenskan under våren samt starten på säsongens andra halva. Endast två matcher står han noterad för med sitt Halmstad BK. Nu är han klar för spel med Örgryte i superettan.

- Jeffrey (Aubynn, tränare) hade en bra plan på hur allt såg ut och det kändes bra direkt. Jag kände att vi passade ihop, säger Dahlström till GP.

Sent under gårdagen blev låneavtalet klart. Under hösten kommer han därmed under hösten utöva sin fotboll med göteborgsklubben.

Den 26-årige anfallaren är inte helt nöjd med hur det gått i Halland.

- Just Halmstad blev inte riktigt som jag tänkt mig. De hade ett annorlunda spelsystem. Jag fick en jäkligt bra konkurrent som gjorde en bra säsong och mål, då sattes man åt sidan och kom inte riktigt in i det igen, säger han till tidningen.

Villiam Dahlström anslöt den allsvenska klubben i januari 2022.

Han har även spelat för Degerfors, Gute och Visby.