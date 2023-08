OFFICIELLT: Publikfavoriten förlänger med Hammarby

ANNONS

Tack vare sitt uppoffrande spel och sin kämpaglöd har han snabbt vuxit fram till en publikfavorit i Hammarby-led. Nu förlänger Fredrik Hammar sitt kontrakt med Bajen.

Under det senaste året har Fredrik Hammar fått större och mer förtroende från tränare Marti Cifuentes. I år har han startat åtta matcher och kommit in i ytterligare fyra, och dessutom hittat in i målprotokollet vid ett tillfälle.

I dag offentliggjorde Hammarby att mittfältarens kontrakt förlängs till och med säsongen 2027, och en nöjd tillförordnad sportchef uttalade sig på klubbens hemsida.

– I Fredrik får vi en spelare som alltid ger 100 procent och spelar med hjärtat utanpå tröjan. Han förlänger kraften från läktaren ner på planen. Jobbar du tillräckligt hårt är allting möjligt, säger Mikael Hjelmberg om förlängningen.

Huvudpersonen själv verkar också tillfreds med fredagens nyheter.

– Det känns otroligt bra att förlänga, Hammarby är klubben jag alltid drömt om att spela för och att få fortsätta göra det under de kommande åren känns fantastiskt. Framåt så kommer jag jobba lika hårt som jag alltid gjort för att ta mig själv och Hammarby framåt. Framförallt så ska jag njuta av varje träning och match då det är få förunnat att spela för en klubb som Bajen, säger Fredrik Hammar till klubbens hemsida.

Hammar får chansen att göra sin första match under sitt nya kontrakt på söndag, då Hammarby reser ned till Smålands östkust för att ta sig an Kalmar FF.