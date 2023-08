ANNONS

Arnor Traustason gjorde på nytt mål igår i IFK Norrköpings seger mot AIK.

Nu hyllas han av Glen Riddersholm.

– Traustason har varit allsvenskans bästa centrala mittfältare, säger dansken till Expressen.

IFK Norrköping vann med 3-1 mot AIK under måndagskvällen. En av målskyttarna var Arnor Traustason, som befinner sig i storform just nu. Han bombade in ett skott från utanför AIK:s straffområde och det betydde åttonde allsvenska målet för säsongen.

Målet gav Norrköping ledningen i matchen med 2-1.

Nu hyllas han av tränare Glen Riddsersholm.

– Jag har sagt det förut och säger det gärna igen. Det är stort fokus på klubbarna i storstäderna – men Traustason har varit allsvenskans bästa centrala mittfältare, säger dansken till Expressen och fortsätter:

– Men i Norrköping får vi acceptera att leva i (medie)skuggan. Han gör mål. Han vinner andrabollar. Jag är jättenöjd med honom. När vi värvade honom skulle han spela ytter, men nu spelar han mittfältare och är tillbaka i landslaget.

IFK Norrköping ligger nu på fjärde plats i allsvenskan, elva poäng bakom ledande IF Elfsborg.

