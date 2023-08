ANNONS

EXKLUSIVT: Matchar Isak Hien: ”Visar vilket toppnamn AIK är nära”.

AIK:s förmodade nya affär jämförs nu direkt med Djurgårdens rekordtransfer.

AIK uppges vara nära att förstärka med sommarens femte värvning i Benjamin Hansen från Molde. Enligt norska TV2 så ett lån med en utköpsklausul på omkring 5 miljoner kronor.

FotbollDirekt.se har nu tittat närmare på vad det är för karaktär som krisande AIK kan få in.

Vad som uppenbarar sig är en passnings- och bollsäker mittback, som är stark i duellspelet.

Han håller faktiskt jämna steg med några av allsvenskans främsta mittbacksnamn i fjol.

FD har med hjälp av statistik jämförelsesajten squawka.com jämfört dansken med Alexander Milosevic, BK Häckens Johan Hammar och Even Hovland, samt Djurgårdens förre bjässe Isak Hien.

29-åringen visar en jämnhet jämförelsevis med övriga. Han är inte bäst på så mycket, men håller hög klass på det mesta.

På tio matcher i Eliteserien för Molde FK i fjol så var endast Milosevic starkare i duellspelet längs marken. “Milo” vann totalt 79,31 procent mot Hansens 69,23. Närmast av övriga var Hien med 63,38 procent vunna dueller. Då ansågs förre DIF-backen vara ett monster i det fysiska spelet.

Nyligen så nämndes han även som ett toppnamn i duellspelet i världen, för spelare under 25 år.

Så det är minst sagt en tuffing som kan anlända till allsvenskan.

Å andra sidan så var han svagast i luftspelet. Med 55,17 procent vunna dueller var han en bit ifrån Milosevic som var starkast med 66,67 procent vunna dueller. Närmast dansken var Hien med 60,42.

Hansens siffror i bollvinster är dock av hög klass. Totalt 24 vinster på 10 matcher vilket ger han bäst snitt per match (2,4). Hammar vann i snitt 1,34 per match (29 spelade matcher) och var närmast. Därefter Milosevic med 1,31 per match.

Som nämnt var danske fin i passningsspelet och hade bäst snitt i inläggspelet med 50 procent i träffsäkerhet och tredje bäst i crosspassningar med 59,04 till rätt adress. Hammar och Hovland bäst med 69,4, respektive 65,35 procent.

Häcken-backarna hade även bäst passningssäkerhet generellt sett, med Hansen som trea med 86,47 procent. Hammar bäst med 89,76 och Hovland näst bäst med 88,31.

Snitt i skapade chanser var dansken bäst i med totalt 4 på tio matcher. Snittet per match låg på 0,4. Näst bäst i snitt hade Hien med 0,29 per match (5 stycken på 17 matcher).

Så detta kan absolut bli en tillgång för AIK som har haft stora problem med speluppbyggnad. Det har kanske allra mest handlat om ett statiskt spel som varit allt för lättläst.