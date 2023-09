ANNONS

May Mahlangu gjorde stor succé i allsvenskan under början av 2010-talet. Nu bekräftar division 3-klubben Åstorps FF att man försökt värva den förre Helsingborgsstjärnan.

Under inledningen av 2010-talet gjorde May Mahlangu stor succé i Helsingborgs IF.

Mittfältaren var med när klubben tog två cuptitlar och ett SM-guld, 2011 blev han även utnämnd till årets spelare i allsvenskan.

Sedan förra sommaren har han dock varit klubblös - nu bekräftar dock division 3-klubben Åstorps FF att man försökt värva mittfältaren.

– Han bor i Sydafrika nu och har låtit sugen på att komma hit och spela för oss. Vi ville ha honom klar till första höstmatchen, men det har varit problem med visum och sånt, säger tränaren Bobby Alm Nilsson till HD.se.