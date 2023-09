EXKLUSIVT: Han bryter mönstret

ANNONS

Han bryter mönstret.

Jens Berthel Askou kom som en förlorare till IFK Göteborg. Nu blir det uppenbart så han redan har lyckats förändra Blåvitt - på bara 90 dagar.

IFK Göteborg ligger bara en poäng från kvalplats och igår tappade man två poäng då Malmö FF kvitterade i den 97:e minuten, men trots detta och trots att tabelläget är långt ifrån fantastiskt finns det mycket som pekar på att IFK Göteborgs värsta kris är över och detta mycket tack vare succétränaren Jens Berthel Askou.

När dansken tog över låg IFK Göteborg på kvalplats, då hade man tagit sju poäng på elva matcher, me andra ord 0,63 poäng per match. Under dansken så är nu snittet klart mycket bättre, då Blåvitt nu i snitt tar 1,5 poäng per match.

En klar förbättring med andra ord, något som dock är långt ifrån givet, så sent som ifjol redogjorde FotbollDirekt för att de flesta allsvenska klubbar faktiskt inte fick någon klar förbättring vid tränarskifte(mer om det går att läsa här).

Så med andra ord så ser dansken ut att bryta mönstret.

Sedan är faktumet faktiskt att poängsnittet på sätt och vis är bättre än 1,5, för sedan transferfönstret öppnades och spelare som Thomas Santos och Arbnor Mucolli har anslutit har Blåvitt faktiskt ett poängsnitt på 1,75 och då har man mött lag som Malmö FF, Djurgården, BK Häcken och IF Elfsborg.

AIK, som är i samma sits som IFK Göteborg har också ett poängsnitt på 1,5 under nye Henning Berg, men skillnaden är att AIK inte på samma sätt, trots allt större investeringar, visar att man är på gång att lyfta i tabellen.

Medan Blåvitt har fyra raka utan förlust(varav tre segrar mot Djurgården, BK Häcken och Degerfors) så har AIK bara en seger på sin fyra senaste i allsvenskan.

Så även fast siffrorna visar att poängsnittet är detsamma för de två storklubbarna i kris, så talar nog allt mer för att IFK Göteborgs kris redan är löst, inte minst med tanke på kvarvarande spelschema.

IFK Göteborgs återstående matcher:

IF Brommapojkarna (h)

Mjällby AIF (b)

Hammarby IF (b)

IK Sirius (h)

IFK Värnamo (b)

IF Elfsborg (h)

AIK (h)

Varbergs BoIS (b)

***

AIK:s återstående matcher:

Degerfors (h)

Djurgårdens IF (h)

BK Häcken (b)

Mjällby AIF (h)

IF Elfsborg (b)

Halmstads BK (h)

IFK Göteborg (b)

IFK Värnamo (h)

***

Så även fast båda lagen i allra högsta grad kan trilla ur allsvenskan, känns det som att såväl känslan som allt runt omkring är betydligt mycket skönare i IFK Göteborg - mycket tack vare Jens Berthel Askou och värvningen av honom.

Och med de kvarvarande matcher som listas ovan, ska nog mycket till för att ett IFK Göteborg med vind i seglet ska passeras av AIK i tabellen.