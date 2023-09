EXKLUSIVT: ”Det är en nedslående bild – var inte alls en bra affär”

ANNONS

”Det är en nedslående bild – var inte alls en bra affär”

Frågan är vad det är Häcken har köpt? Men pekar ändå på förmildrande omständigheter”.

Jacob Barret Laursen värvades av BK Häcken nyligen.

En ersättare till Kristoffer Lund på vänsterbacken – så en minst sagt tuff uppgift.

Dansken ansluter från belgiska Standard Liège.

Men han kommer inte med särskilt gott rykte därifrån.



FotbollDirekt.se har pratat med belgiska journalisten Thomas Standaert om vad det här är för en spelare.

– Svårt att bedöma honom på hans ett år på Standard eftersom han aldrig lyckades visa den bästa versionen av sig själv.

– De tog honom för att få lite erfarenhet på vänsterbacken, men hans första matcher var en ganska nedslående bild: Defensiva misstag och inte många lyckade attackförsök så det var inte alls någon bra affär.

– Efter att de ändrade systemet (4-3-3 till 3-5-2) flyttade han till bänken.

Totalt gjorde Barret Laursen 26 matcher för Standard Liege, under hans dryga ett år i klubben.Däremot så finns minst sagt förmildrande omständigheter till att han inte lyckades i Belgien.– I slutet av augusti fick han och hans fru/flickvän sitt första barn och strax efter hörde vi att det fanns några "medicinska problem".– Efter vinteruppehållet först blev han skadad och sedan gav klubben/tränaren honom lite ledigt för att fokusera på dessa problem.– Ja. Det är därför det är svårt att döma honom. Innan han verkligen kom in i laget hände detta och hans tankar var förmodligen någon annanstans.Det började dock lika svajigt denna säsong.– Den här säsongen började han säsongen under den nya tränaren, men återigen var hans prestationer ganska nedslående.– Återigen bytte man från ett klassiskt försvar med fyrbackslinje, till ett system med fler anfallande wingbacks.– Som jag sade. Defensivt var han långt ifrån perfekt och offensivt gjorde han inte mycket. Allt som allt var han en besvikelse. För att de tog in honom som en erfaren vänsterback och såg honom som en potentiell ledare.– Men ja, på grund av alla dessa problem som pågick, var det ingen som klandrade honom för att han inte levde upp till förväntningarna. Baserat på vad han visade på Standard, inte riktigt.– Men om du tittar på hans statistik i Odense och Bielefeld är jag säker på att han har mer potential än vad vi såg av honom.Vänsterbackens poängmässigt bästa säsong var 2018/19 i Odense. Då gjorde han fem mål och tre assist på 24 matcher i danska ligan.Totalt stod han för 127 matcher för Odense. Poängmässigt blev det åtta mål och 16 assist.

I Arminia Bielefeld blev det tre mål och två assist på 43 matcher.