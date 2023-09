ANNONS

IFK Göteborg meddelar nu att man testar ett nytt namn.

Moussa Cissé från Right To Dream kommer att provspela med klubben.

IFK Göteborg gjorde flera värvningar i sommar, nu står det klart att ett nytt spännande namn kan vara på igång.

Blåvitt meddelar nu nämligen att Moussa Cissé från Right To Dream ansluter på provspel.

– Han har fått ett fint mottagande av laget och nu ska det bli intressant att se honom i träning. Right To Dream är en erkänt bra akademi och det är tydligt att Moussa är välskolad. Tanken är att han ska vara här hos oss en tid och sedan utvärderar vi, säger Ola Larsson, teknisk direktör via klubbens hemsida.

18-åringen gjorde ett inhopp i Blåvitts U21-match redan i måndags.

🇨🇮| Moussa Cissé från Right To Dream provspelar.#ifkgbghttps://t.co/IYdxOCCqrz — IFK Göteborg (@IFKGoteborg) September 6, 2023