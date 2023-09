ANNONS

IFK Göteborg har efter en trög start på säsongen hittat sitt spel på slutet. Där en tidigare mittfältare i landslaget lyckat klivit ner i planen.

IFK Göteborg besegrade under gårdagen Mjällby på bortaplan med 1-0. Det dröjde till minut 84 innan matchens enda mål signerat Thomas Santos noterades.

Gustav Svensson menar att matchen kändes som en typisk 0-0 match. Där trepoängaren känns extra skön.

– Verkligen! Det är ett styrkebesked att vinna sådana här matcher. Det är jätteviktigt att få alla tre poäng i det läger där vi ligger. Det är en jätteskillnad på en poäng och tre poäng, säger Svensson till GP.

Detta viktiga namn under stora delar av sin karriär spelat på det central mittfältet - där han efter kris i backlinjen under våren fick kliva in som mittback. En position han blivit kvar på sedan dess.

– Det är rätt skönt att spela där bak. Jag saknar lite att tacklas på mitten men har det bra där bak. Jag har anpassat mig och fått en ny roll.

-Jag har spelat på väldigt många positioner genom åren. Jag kom upp som högerback, jag har spelat vänsterytter, mittfältare och vänsterback.

Det här är väl ännu ett kapitel i min karriär, säger han till tidningen.

Blåvitt har efter fyra segrar på de fem senaste matcherna klättrat upp på en tionde plats.

När slutet av allsvenskan nalkas ligger de för närvarande sex poäng före Sirius på kvalplats.