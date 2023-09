7 tips du inte vill missa innan du tar ett lån

Har du planer på att renovera hemma, skaffa en ny bil eller investera i något annat som är viktigt för dig men saknar buffert? Då kan ett privatlån vara ett alternativ för att hjälpa dig med finansieringen. Med ett privatlån kan låna till vad du vill, när du behöver det. Här får du sju tips som du inte vill vara utan innan du tar ett lån.

Med ett privatlån kan låna till vad du vill, när du behöver det. Med privatlån är det möjligt att låna till hela investeringen, eller låna en del av beloppet och lägga till resten med sparade pengar. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, vilket innebär att du som lånar pengar inte anger någon egendom som garanti för att kunna få lånet. Med Coop Privatlån kan du ansöka om privatlån mellan 15 000 kr och 600 000 kr.

Här är sju tips du inte vill missa innan du tar ett lån:



1. Se över din privatekonomi

Innan du ansöker om ett privatlån är det bra att se över din ekonomi. Både för att veta hur mycket du kan låna men framför allt för att veta hur mycket du behöver låna, så att du inte lånar mer än vad du faktiskt behöver. Skriv ner dina inkomster och utgifter och se hur stora ekonomiska marginaler du har.

2. Testa en låneindikator och se direkt hur mycket du kan låna

Med en låneindikator kan du testa och se hur mycket du kan låna. Du kan även se vad som händer med beloppet du kan låna om du ändrar dina förutsättningar som exempelvis inkomst, utgifter, familjesituation eller om du har en medlåntagare på lånet.

Testa och se direkt hur mycket pengar du kan låna utifrån dina förutsättningar med Coop Låneindikator. Låneindikatorn ger en indikation på hur mycket du kan låna, och är inte en riktigt låneansökan. Därför kan du använda låneindikatorn utan kreditupplysning.

3. Förbättra din kreditvärdighet

När du ansöker om ett lån görs en kreditupplysning på dig som visar din kreditvärdighet, som exempelvis visar din inkomst samt befintliga lån och krediter. Det ligger till grund för att bedöma din återbetalningsförmåga. Du kan förbättra din kreditvärdighet genom att exempelvis betala av befintliga lån och krediter, säga upp outnyttjade krediter och kreditkort, betala fakturor i tid samt undvika att ansöka om för många krediter under en kort tidsperiod. Du kan även göra en kreditupplysning på dig själv via MinUC.

4. Fördelar med en medlåntagare

Är ni två som ansöker om ett privatlån ser banken till er gemensamma inkomst och ekonomi, då ökar i många fall möjligheten att få lånet beviljat och att bli beviljad ett högre belopp.

Med Coop Privatlån har du möjlighet att ansöka om lånebelopp upp till 600 000 kr med en medlåntagare, och du får dessutom lägre ränta med en medlåntagare. Är du ensam sökande kan du ansöka om lån upp till 350 000 kr.

5. Hur mycket kan du betala varje månad?

Återbetalningstiden (hur lång tid du betalar tillbaka lånet) du väljer påverkar månadskostnaden för lånet. Med en kortare återbetalningstid får du en högre månadskostnad, och med en längre återbetalningstid får du en lägre månadskostnad men ger en ökad total kostnad för lånet.

Du kan enkelt ansöka om ett privatlån och få svar direkt. Men det är viktigt att tänka på att ett lån är ett långsiktigt åtagande. Återbetalningstiden för ett privatlån är vanligtvis omkring 2–15 år. Coop Privatlån är ett flexibelt lån där du har möjlighet att ändra månadskostnaden på ditt lån genom att förkorta eller förlänga återbetalningstiden när du vill.

6. Ta ett låneskydd för ekonomisk trygghet?

Har du råd att betala tillbaka ditt lån om du förlorar din inkomst på grund av sjukskrivning eller ofrivilligt förlorar ditt jobb? Med en låneskyddsförsäkring för ditt privatlån, vilket många banker erbjuder, kan du få ekonomisk trygghet som kan hjälpa dig betala av ditt lån.

7. Vilken ränta får du? Jämför.

Räntan sätt individuellt utifrån den kreditupplysning som tas när du ansöker. Ansöker du om privatlån via en låneförmedlare kan du jämföra bankernas erbjudanden till dig och vilken ränta du kan få hos olika banker.

Ansöker du direkt via bankens hemsida kan du slippa eventuell uppläggningsavgift och kan bli erbjuden en lägre ränta än via förmedlare. Ansöker du om Coop Privatlån via coop.se får du 1 % lägre ränta som medlem och du slipper uppläggningsavgiften.

