Sommaren 2014 försvann Aleksandar Prijovic från Djurgården.

Nu står det klart att den förre DIF-anfallaren bryter med australiensiska Western United.

Aleksandar Prijovic lämnade Djurgårdens IF under uppmärksammade former sommaren 2014.

Serbens senaste anhalt har varit Western United, klubben skrev han på för hösten 2021.

Nu meddelar den australienska klubben att kontraktet med anfallaren bryts i förtid.

På sin hemsida uttalar sig sig lagts manager Mal Impioombato om serbens insats.

– Vi vill tacka Aleks för hans tid i klubben de senaste två säsongerna med oss i Western United. Aleks var en viktigt del av föreningens mästerskapsvinst säsongen 2021/22 och vi önskar honom lycka till med hans nästa steg.

Under sin tid i klubben stod serben för för 18 mål och sju assist på sina 43 matcher för klubben.

Dessutom har han även gjort två mål på 13 landskamper för sitt hemland.

Var Prijovic hamnar härnäst återstår att se.

SIMON LUNDH