EXKLUSIVT: Beskrivs som ett underbarn - men iskall i Bajen

Beskrivs som ett underbarn - men iskall i Bajen

Kom från storklubben Fenerbahce och är turkisk landslagsman - och jämförs med Djurgårdens Lucas Bergvall. I Bajen ser dörren stängd ut. Frågan är vad det är som pågår? Nu får han starkt stöd från högsta ort.

Isak Vural plockades i vintras till stora rubriker av Hammarby från turkiska jätten Fenerbahce. Ett treårskontrakt skrevs. Förväntningarna däremot har ännu så länge kommit på skam.

Den första tiden har varit allt annat än enkel för en spelare som innan Fenerbahce tillhörde en annan turkisk storklubb, Benfica. Men trots det - och trots att han just nu är i väg på turkiskt landslagsuppdrag - så har han ännu inte släppts fram av tränare Marti Cifuentes i A-laget. Faktum är att det har inte ens varit nära.

Tron på denne 17- åring är emellertid ännu stor från nye sportchefen Mikael Hjelmberg. Denne visar nu tydligt att han står bakom ett namn vars potential bland annat förstärks av över 150 000 följare på Instagram.

- Alltså det här är en spelare med oerhörd kvalité och som just nu även spelar med turkiska P18-landslaget, säger Hjelmberg till FD.

- Det är kontinuitet det handlar om och självförtroende. Nu hoppas vi han kommer tillbaka med ännu större självförtroende

Du tror på honom?

- Han visar bitvis att potentialen är oerhörd och han gjorde bland annat ett fantastiskt mål nyligen för HTFF i Umeå.

Vad handlar hans kvaliteter mest om - och vad saknas just nu?

- Han har en offensiv speluppfattning som är extremt fin och så tekniken och en vass målskytt, beskriver sportchefen och fortsätter:

- Men han behöver ännu utvecklas fysiskt och defensivt.

Hur långt är steget till Hammarby och allsvenskan?

- Det behöver inte vara så långt om han bara får kontinuitet - då kan det gå snabbt. Jag har personligen en stark tro på Isak.

För att återgå till verkligheten så ser den ut enligt följande.

Än så länge så har denna 17-åring matchats enbart i ettan norra, vilket i sig inte är dåligt för en spelare i hans ålder, Williot Swedberg gjorde ju ett 20-tal matcher i IK Frej/HTFF innan han på riktigt fick chansen och slog igenom i Hammarbys A-lag.

Däremot så har Vural än så länge haft det lite svårt att få maximalt med speltid. Det har i år hittills blivit 16 framträdanden i ettan för jättetalangen, men faktiskt bara fem från start.

Men samtidigt som speltiden kan se skral ut - så har han lyckats vara avgörande för HTFF vid flera tillfällen, som nu senast häromveckan då han avgjorde sent med matchens enda mål mot Umeå FC. På pluskontot finns även att han faktiskt fått internationell erfarenhet under året, detta då han varit med på landslagssamlingar med det turkiska U18-landslaget - något han är just nu.

Det har onekligen blandats och getts för Vural i år, men som nämnt tidigare så är han bara 17 år och hans kontrakt med Hammarby är långt.

Kontraktet som skrevs när Jesper Jansson plockade honom i våras sträcker sig fram till sommaren 2026.

