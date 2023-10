ANNONS

Häcken kan vara på väg att hamna i en olöslig situation med Prag.

Aiham Ousou lånades av BK Häcken från SK Slavia Prag i somras. Det sträcker sig dock bara till årsskiftet.

Detta kan ställa Hisingsklubben i bekymmer då även mittbackskollegan Even Hovland har ett utgående.

Skulle båda lämna så återstår Johan Hammar som den mer seniora mittbacken.

Ousou själv uttalade sig för två veckor sedan om att han verkligen ville bort från tjeckiska klubben.

– Vi hade dialog under säsongen, inte den bästa dock. De visste att det inte gynnade dem att ha en missnöjd spelare på bänken, det hjälper inte någon, då var det bästa att söka sig vidare – nu blev det genom ett lån. Till vintern får vi se vad som händer, sade han till GP.

Om detta underlättar för Häcken att få behålla honom får vi just nu låta vara osagt.

Men Häckens sportchef Martin Ericsson kommer under alla omständigheter att göra ett försök i alla fall.

– Skulle det finnas en möjlighet att behålla honom så kommer vi absolut att göra allt för att ta honom. Men sedan så är det många parter inblandade, så det kan bli tufft, säger han till FotbollDirekt.se.

Och fortsätter:

– Samtidigt vet vi hans ambitioner som är stora, så det måste vi också respektera.

Avgör Europaspelet och framgångar där något i möjligheterna att behålla honom, sett till det ekonomiska?

– Det får vi se litegrann. Såklart ger det oss större handlingsutrymme med mer intäkter till Europa. Men vi har samtidigt en helhet att ta hänsyn till i truppbygget under vintern, konstaterar sportchefen.

Men nu så är fokus på det sportsliga.

– Vi utgår nu ifrån att det är ett korttidslån och därefter får vi se. Men vi kommer givetvis prata under tidens gång.

– Vi gick in i det här med den vetskapen och kännedomen med att det är ett lån nu. Sedan om det förändras så får vi se. Men där är vi inte just nu, att vi har börjat diskutera det.

