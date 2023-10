Aldijana Talic blir ny chefredaktör för FotbollDirekt

ANNONS

Storsatsning på FotbollDirekt – Aldijana Talic blir ny chefredaktör.

Dessutom: Vi söker ny medarbetare för anställning!

Den nyligen uppköpta produkten FotbollDirekt.se bygger för framtiden och tar stora kliv framåt. Nya ägaren, danska sportmediabolaget Better Collective, storsatsar på sajten och den svenska marknaden genom nya rekryteringar och förvärv av profiler som nya chefredaktören Aldijana Talic som därmed kommer att driva två av bolagets sportsajter, FotbollDirekt och SvenskaFans.



FotbollDirekt.se är en svensk ledande nyhetssajt som bevakar både nationell och internationell fotboll. Mediaplattformen har uppemot en halv miljon unika besökare varje månad och genererar intäkter genom annonsering och prenumerationer.



Aldijana Talic har sin bakgrund som journalist och programledare på bland annat Sveriges Radio, SVT, GT/Expressen och Göteborgs-Posten och hon har sedan två år tillbaka på ett framgångsrikt sätt lett arbetet med SvenskaFans, Sveriges största supportercommunity.



– FotbollDirekt är en väletablerad och välbesökt sida vars enorma potential jag ser fram emot att utveckla vidare. FotbollDirekt är redan och ska bli en ännu större plattform inom den svenska och internationella fotbollsnyhets- och transfermarknaden och vi ska fortsätta satsa på att vara en given konkurrent till andra svenska sport-nyhetsmedier. Better Collectives offensiv och vår gemensamma vision om vad FotbollDirekt ska vara och de vägar vi nu kommer att ta framåt för att nå dit är oerhört motiverande och det känns helt givet att kliva in i den här rollen och resan framåt.



– Aldijana har redan visat att hon kan ta SvenskaFans till nya höjder och hon har passionen och ambitionen att positionera och växa FotbollDirekt på alla digitala plattformar. Vi är glada att hon accepterade denna utmaning för att hjälpa Better Collective på sin väg att bli den ledande sportmediagruppen i världen, säger René Schröder, chefredaktör för Better Colllective Europe.

Better Collective är en internationell, digital sportmediagrupp med över 20 kontor runt om i världen med mer än 1200 anställda. Visionen är att bli den ledande digitala sportmediagruppen med ambitionen att leverera premium sportinnehåll och bidra till en levande supporter och fan-community. Genom det nyliga förvärven av FotbollDirekt.se, SvenskaFans.com, Hockeysverige.se och Innebandymagazinet.se, samt Tipsbladet.dk i Danmark, satsar och expanderar bolaget kraftigt på den svenska och nordiska marknaden.



Aldijana Talic tillträder tjänsten omgående och såväl FotbollDirekt som SvenskaFans växer genom att annonsera efter ytterligare tre nya medarbetare till redaktionerna. Rekryteringarna kommer att ske löpande och annonseras ut på respektive hemsida samt via BetterCollective.com.

Till FotbollDirekt söker vi en ny redaktör/reporter med huvuduppgift att producera av högkvalitativt redaktionellt sportinnehåll (skrivet, ljud och visuellt).

Vi söker även webbredaktör för SvenskaFans.com vars huvuduppgift blir att producera och paketera högkvalitativt redaktionellt sportinnehåll på sajten och sociala medier.

