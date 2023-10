ANNONS

Vi växer!

När FotbollDirekt och vår systersajt SvenskaFans.com (tillsammans med Hockeysverige.se och Innebandymagazinet.se) tidigare under hösten köptes av det danska bolaget Better Collective uppstod möjligheter vi en längre tid varit utan. Inte minst hade läget i världen post pandemin och Rysslands invasion av Ukraina begränsat våra budgetar och därmed även vårt handlingsutrymme och förmåga att investera i våra sajter. FotbollDirekt hade nyligen börjat förvärva prenumeranter med vår premium-modell, Allsvenskan var mer populär än någonsin och Silly Season började rekordtidigt med att SuperBosse värvade Oliver Berg till Djurgården. Den dåvarande redaktionsuppsättningen ville ge mer och ni läsare ville ha mer.



När det kommer till efterfrågan har egentligen ingenting förändrats. Ni vill ha mer! Men det som händer nu är att vi på ett offensivt sätt börjat bygga för att möta era förväntningar. Med våra nya ägares storsatsning på samtliga fyra redaktioner inklusive FotbollDirekt, bygger vi för en ny era och spännande nya vägar framåt i en - för vår bransch i övrigt - tung och resurssvag tid. Vi ska bygga nytt och vi tänker stort - det är en häftig resa som vi nu får vara med om!



FotbollDirekt har funnits i över 20 år. Vi har gått från att heta Fotboll247, bytt från en kostym, fyllt en annan. Vi har genom åren fått konkurrens vi tidigare inte haft och mött såväl nya framgångar som motgångar på resan. En viktig konstant i arbetet med det som idag är FotbollDirekt är vår kollega Ola Gustavsson. Olas sätt att arbeta i en extremt hårt ansatt och konkurrensdriven bransch och marknad har varit en motor för FotbollDirekt. Och oavsett vilken kostym vi iklätt oss har Ola varit där och kommer så fortsätta att vara nu när vi bygger den nya redaktionen runt honom. Han går in i en senior redaktörsroll med än större fokus på att mata ut nyheter, leverera viktiga analyser och nya spaningar.



Samtidigt rekryterar vi ytterligare till teamet!



I min roll ser jag fram emot att driva och utveckla FotbollDirekt med Ola och resten av det gamla och nya teamet, mot dess fulla potential och med våra nya, gemensamma visioner i fokus. Vi ska inte spara på något och vi ska ta vara på er stora efterfrågan och våra nya möjligheter, och ta det precis så långt som vi bara kan. Vi ska bredda våra bevakningsområden och vårt sätt att leverera fotbollsnyheter till er och ta med er på den resan genom större närvaro och engagemang i sociala medier. Genom fler fördjupande intervjuer, genom fler intressanta reportage, genom produktioner vi hittills inte gjort och studioprogram vi hittills inte haft.



Men vi börjar med att bli fler, så att vi kan ta oss an allt det där. Så om du också, precis som jag, vill vara en del av FotbollDirekt och Better Collectives motiverande och resa - är du välkommen med din ansökan.