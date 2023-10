ANNONS

Thomas Berntsen gick igår ut och sa att AIK hade godkänt att Viktor Fischer fick träna när han ville. Den bilden delar inte Manuel Lindberg.

– Självklart stämmer inte det överhuvudtaget, säger Lindberg till Fotbollskanalen.

Manuel Lindberg plockade in Viktor Fischer till AIK inför säsongen och dansken kom med höga förväntningar, men någon succé blev det inte.

Igår gick Thomas Berntsen ut i norska Nettavisen och sa att AIK bland annat hade ett upplägg där Fischer fick träna när han ville, något som norrmannen inte kunde acceptera.

– Han förstod att jag inte kunde acceptera det (upplägget). Det sa han till mig. Det var helt "rättvist" och då sa han också att han skulle sluta spela fotboll. Vi hade en väldigt bra dialog, sa Berntsen till Nettavisen då.

Nu bemöter Lindberg uttalande och han delar inte alls Berntsens bild.

– Självklart stämmer inte det överhuvudtaget. Viktor Fischer kom upp på tapeten som en ersättare till (Nicolás) Stefanelli. Det var en ganska bra ekonomisk lösning för AIK och det skulle göras på en säsong för att den nya sportchefen skulle få bygga sitt lag, säger Lindberg till Fotbollskanalen.

På frågan om upplägget att Fischer fick träna när han ville svara Lindberg så här:

– Det stämmer absolut inte heller. Det finns inga undantag för någon spelare, han togs in för att vara med 100 procent. Men som sagt, om han blev skadad senare eller fick ett specialupplägg av tränarna vet jag inte. Men när han togs in under vintern fick han absolut ingen specialbehandling av AIK.

Sedan i slutet av augusti arbetar Manuel Lindberg som senior advisor för ettan-klubben FC Stockholm.

TV: