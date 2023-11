ANNONS

Marco Lund har snart ett år kvar på kontraktet i IFK Norrköping.

Nu kommer han med uppmaning till klubbledningen.

– Om IFK vill snacka, så får de komma. Då får vi se vad som händer, säger 27-åringen till NT-sporten.

Inför 2021 värvades Marco Lund av IFK Norrköping från danska Odense. Nu sitter han på ett avtal till 31 december 2024.

27-åringen kommenterar nu framtiden.

– Det är en väldig skillnad. Speciellt när man har barn. Man måste tänka mycket på dem. Det ska finnas en bra anledning till att man har familjen utomlands, så långt från resten av släkten. Men som situationen är nu är vi ganska nöjda med våra liv, säger han.

Lund är öppen för att stanna. Men några diskussioner om förläng finns inte just nu, medger han.

– Inte än. Om IFK vill snacka, så får de komma. Då får vi se vad som händer. Just nu är all fokus på de sista två matcherna. Jag trivs som sagt jättebra, men har också varit här i tre år och upplevt ganska mycket. Det är inte så att jag ser IFK som min sista klubb innan jag lägger av med fotboll. Samtidigt har vi något spännande på gång även om sista tiden har varit lite jobbig. Jag känner ingen stress, säger Lund till NT-sporten.

Lund har gjort två mål och två assist på 25 allsvenska matcher den här säsongen.

