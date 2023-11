ANNONS

IF Elfsborg kan kanske säkra SM-guldet redan ikväll.

Nu har Boråsarna och Degerfors släppt sina startelvor inför kvällens drabbning.

IF Elfsborg kan säkra SM-guldet ikväll ifall Malmö FF misslyckas med att slå BK Häcken(MFF ligger just nu under med 3–1).

Så här formerar Jimmy Thelin sitt lag inför kvällens match mot Degerfors:

Valdimarsson

Larsson-Holmén-Ibrahim-Hult

Boateng-Qasem-Baldursson

Okkels-Hedlund-Frick

Och så här ställer Degerfors upp:

Rossbach

Bouzaiene-Granath-Korac-Mammar-Gyau

Bolin-Ohlsson-Örqvist

Lindgren-Campos

TV: