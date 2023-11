ANNONS

IFK Göteborg har stått för en riktig publiksuccé i år. Nu står det klart att klubben förändrar och att kommandobryggan växer.

– Efter många önskemål och dialog med supportrar i olika forum har vi gemensamt tagit det här beslutet, säger Christopher Lindahl, SLO.

Sportsligt har 2023 inte varit något roligt år för IFK Göteborg, men publikmässigt har man återigen varit otroligt starka.

Med ett snitt på 16 190 var man allsvenskans femte bästa publiklag och nu väljer IFK Göteborg att agera efter detta - bland annat så växer kommandobryggan.

Så här skriver klubben om beslutet på sin hemsida:

“Under de senaste säsongerna har de blåvita läktarna varit slutsålda gång på gång. Vår publikutveckling har varit enorm och såväl Kommandobryggan som Nedre Ståplats har varit slutsålda i princip varje match. Med det ökade intresset kommer också behovet av utvidgning. Inför säsongen 2024 skapar vi nu en hel kortsida med klackverksamhet och kan se fram emot Kommandobryggan övre och nedre”, skriver klubben via sin hemsida.

Och så här kommenterar klubbens SLO Christopher Lindahl beslutet:

– Den blåvita läktarkulturen är stark och intresset växer och stämningen som skapas på Gamla Ullevi är den enskilt största faktorn till att publiken återkommer. Efter många önskemål och dialog med supportrar i olika forum har vi gemensamt tagit det här beslutet, som ligger helt rätt i tiden. Det är ett stort och viktigt steg för oss för att möjliggöra plats för alla som vill sjunga fram laget i 90 minuter varje match. ”KB Goes Big” har genomförts med bra resultat under året och nu kommer vi få uppleva det trycket varje match framöver, säger Christopher Lindahl, SLO via klubbens hemsida.

😇| Kommandobryggan goes big – hela 2024!



Läs mer på vår hemsida eller i appen Blåvitt+ ⤵️#ifkgbg — IFK Göteborg (@IFKGoteborg) November 16, 2023

TV: