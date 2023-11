ANNONS

Charlie Weberg sitter på ett utgående kontrakt med Helsingborgs IF. Nu uttalar sig den 25-årige mittbacken om framtiden.

– Känner att man måste vara öppen för allt, säger han till Skånesport.se.

Charlie Weberg återvände till Helsingborgs IF i somras, efter att ha varit utlånad till HB Köge under våren. Mittbacken var i stort sett given under hösten i det Helsingborgs IF som till slut räddade kontraktet.

Nu går dock mittbacken en oviss framtid till mötes då han sitter på ett utgående kontrakt.

– Som jag sagt tidigare är det första gången jag är så nära slutet av ett utgående kontrakt och eftersom jag inte har haft något snack eller har några indikationer eller garantier så känner jag att man måste vara öppen för allt, säger han till Skånesport.se.

På frågan om det finns några andra klubbar som är intresserade svarar 25-åringen så här:

– Det återstår att se. Den processen har jag låst ute hela året. Jag har bara varit fokuserad på att säkra kontraktet (i superettan). Så nu startar nästa process med att snacka med HIF och kolla på vad som händer i framtiden.

