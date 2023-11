ANNONS

Victor Göransson lämnar Helsingborgs IF.

Dessutom avslutar 22-åringen karriären.

– Victor är en spelare som tyvärr fått slita mycket med olika typer av skador, säger HIF:s Mikael Dahlberg till hemsidan.

Helsingborgs IF kommer med ett tungt besked kring 22-årige Victor Göransson: Karriären är över på grund av skadeproblem.

– Jag har spelat i HIF sedan jag anslöt från Hässleholms IF som 14-åring. Stoltheten över att ha burit klubbmärket på bröstet i många år går inte att sätta ord på. Åren har varit obeskrivliga och jag har utvecklats enormt både som spelare och människa. Många minnen har skapats och jag kommer att titta tillbaka på min tid i HIF som fantastisk, säger han i ett uttalande på HIF:s hemsida och fortsätter:

– Därför är det med stor sorg som jag tyvärr måste meddela att jag har bestämt mig för att avsluta min fotbollskarriär. Beslutet har växt fram sedan i somras då jag under två års tid haft problem med en svår skada i mitt vänstra knä, en skada som åtgärdades så gott den kunde med en operation under slutet av 2021. Det har dock visat sig under andra halvan av 2023 att den inte längre klarar elitfotboll.

Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i HIF:

— Victor är en spelare som tyvärr fått slita mycket med olika typer av skador som hållit honom borta under stora delar av kontraktstiden. Det är oerhört synd att han vid 22-års ålder tvingas avsluta sin elitsatsning men vi som klubb kommer ge honom den stöttning han behöver.

Göransson har gjort totalt fyra framträdanden för Helsingborgs IF:s A-lag.

