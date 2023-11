AVSLÖJAR: Klubbarna som vill köpa loss Sonko – Häcken kräver rekord

ANNONS

Häckens sportchef ser nu mer och mer ut att närma sig en affär som lär bli en av allsvenskans största genom tiderna.

Spelas ett högt spel i kulisserna kring Sonko.

Tidigare i höst så slog BK Häckens sportchef Martin Ericsson fast att alla vet vem Momodou Sonko är. Detta i en intervju med Expressen.

Per Mathias Högmo har gjort sitt till och ytterligare förstärkt Sonkos anseende.

– Jag ser ingen limit för honom



Häckens största transfer genom tiderna handlar om 50-miljonersnivån – detta i somras genom Bénie Traoré.

Där bakom finns sådana som Patrik Wålemark och Ibrahim Sadiq på kring 40 miljoner.

Enligt mina källor så kräver nu göteborgarnas ledning detsamma som för Traore.

Minst.

I nuläget finns det ställen som är beredda att gå in med 3,5-4 miljoner euro men som alltså inte kommer att vara tillräckligt.

Klubbarna det handlar om just nu är, enligt mina uppgifter, Club Brügge, Atletico Madrid, Sevilla. Därtill finns klubbar från England, exempelvis The Championship-klubben Norwich City FC.

I kommande gruppspel mot tyska serieledarna Bayer Leverkusen så väntas ett 8-10 klubbar anlända till Ullevi i Göteborg.

Med tanke på ett motstånd av världsklass så är det en match som kan innebära avgörande detaljer för denne Sonko.

Vilka möjligheter som ligger och väntar för honom, men så logiskt med den speeden, balansen och bålstyrkan. Och så faktumet att han som 18- åring faktiskt har lyckats med 7+4 under sin första riktiga allsvenska säsong.

***

”Ola Gustavsson är rutinerad nyhetsredaktör på FotbollDirekt. Han levererar dagligen nyheter och exklusiva vinklar och kittlande avslöjanden kring spelet bakom de allsvenska kulisserna. Läs även det matiga inslaget “Olas News” som publiceras flera gånger i veckan.”

TV: