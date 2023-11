ANNONS

Östers IF står utan tränare efter att Srdjan Tufegdzic lämnat.

Nu kommer uppgifter om att Johan Persson kan ta över sin förra klubb.

– Det är inget jag vill kommentera, säger Persson till tidningen Norra Skåne.

Johan “Sheriffen” Persson hade en framgångsrik karriär i klubbar som Östers IF, Hammarby IF och Helsingborgs IF.

Numera är han tränare i IFK Hässleholm, som i år slutade på tredje plats i division 2 södra Götaland.

Nu uppger tidningen Norra Skåne att Persson är aktuell för en tränarroll i Östers IF.

– Njae… Öster ligger mig varmt om hjärtat, men det är ingenting jag vill kommentera. Jag har kontrakt med IFK och det är det jag förhåller mig till, säger Persson till tidningen.

Östers sportchef Vito Stavljanin dementerar i sin tur uppgifterna.

Klubben står utan chefstränare efter Srdjan “Tufa” Tufegdzic lämnade förra veckan.

Det är oklart vad han skulle kunna få för roll i Smålandsklubben.

