Pavle Vagic var under förra säsongen utlånad till Helsingborgs IF från Hammarby IF.

Nu kan spelarens kontrakt brytas i förtid med Bajen enligt uppgifter.

23-åringen hade tufft med speltid i Hammarby och lånades ut till Helsingborg. Nu är backen återigen tillbaka i Stockholm. Dock kommer det uppgifter från Expressen om att han nu kan lämna Bajen helt.

Tidningen uppger att Hammarby diskuterat med Vagic om att bryta hans kontrakt i förtid. Ännu uppges inte något vara helt klart. Det skulle också kunna bli en ny utlåning alternativt en försäljning.

Vagic kontrakt med Hammarby sträcker sig över 2026. Han anslöt från Rosenborg under 2022 och har sedan dess gjort 25 matcher för klubben.

23-åringen har även en bakgrund med spel i Malmö FF, Jönköpings Södra, Mjällby AIF och AFC Eskilstuna.

