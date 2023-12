Officiellt: Talangen lämnar AIK – klar för ny klubb

ANNONS

Calvin Kabuye lämnar AIK. Anfallaren är klar för Sandvikens IF. Det bekräftar AIK i ett uttalande.

– Vi önskar Calvin lycka till med nya utmaningar, säger klubben i ett uttalande.

Anfallaren Calvin Kabuye, 20, har spenderat säsongen på lån från AIK till Östersunds FK i Superettan. Nu har han hittat en ny klubb.

Kabuye är klar för Superettan-klara Sandvikens IF, det meddelades under onsdagen via AIK:s hemsida.

– Vi önskar Calvin lycka till med nya utmaningar i Sandvikens IF. Med regelbunden speltid under sakkunnig ledning där ska man inte bortse från att våra vägar kanske korsas igen, säger AIK:s sportchef Thomas Berntsen.

AIK redovisar övergångssummor i en sex-gradig skala. Försäljningen av Kabuye hamnar i klass ett, vilket innebär mellan noll och 2,5 miljoner kronor.