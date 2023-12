''Alla måste förstå hans storhet – jag tror han är störst efter Zlatan''

ANNONS

Hur förstår vi alla som inte upplevt kraften och auran kring Bosse Larssons namn

Kanske så här genom en av våra mest pålästa och ansedda veteraner inom svensk fotboll.

Bosse Larsson är och kommer för alltid att vara en superstar i svensk fotboll.

Tänk att denne gigant – som avslutade sin spelarkarriär 1980 som 36-åring – har gått ur tiden.

Hans meriter ringlar så långt, så långt: Över 200 matcher för Malmö FF, gjort VM-slutspel 1970, 1974 och 1978 – och guldbollen 1965 och 1973. Lägg där till sex SM-guld och fyra cuptitlar, samt allsvensk skyttekung tre gånger om (1963, 1965, 1970).

Det är som ni hör en alldeles egen Hall of Fame som denne Bosse Larsson hann bygga upp under sina 23 år som aktiv, allt från debuten i MFF 1957. Jo, just det – han vann ju också Svenska Dagbladets bragdguld, liksom hela klubben gjorde i och med den otroliga finalplatsen i Europacupen 1979.

Bosse Larssons aura är kort sagt gigantisk – och kraften i hans namn så här många år efter karriärsslutet – förtjänar allt av strålkastare vi nu kan vrida mot honom.

Ralf Edström har i intervjuer under dagen slagit fast att han är den bäste han någonsin har spelat med – och en sådan som den gode Ralf vet ju bättre än oss flesta. Ralf är ju själv tveklöst en av våra största genom tiderna.

Bosse Larsson 1978. FOTO: Bildbyrån

FotbollDirekt har nu varit i kontakt med förre tv-experten och fotbollstränaren Bosse Pettersson som har svårt att hitta orden – Pettersson vill säga ögonöppnande saker för vår yngre generation om denna man.

– Alla måste förstå hur stor Bosse Larsson har varit och för alltid kommer att vara. Jag vill säga att han mycket väl kan vara störst i svenska historien efter Zlatan Ibrahimovic, säger Bosse Pettersson till FotbollDirekt.se.

– Jag blir rörd av att han har gått bort och tänker på honom, men lika mycket på hans familj, på hans nära och kära, säger han och fortsätter:

– Det är så klart en stor diskussion om vem som är störst, som den eviga debatten mellan Pelé och [Diego] Maradona, eller Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo.

– Vad det gäller Bosse så är min absoluta uppfattning att han ska rankas närmast bakom Zlatan. Alltså man måste komma i håg att han när han spelade i Bundesliga så fanns det en begränsning kring utlandskvoter – så om man spelade där i slutet av 1960-talet, eller en bit in på 70-talet – så var man otroligt bra. Konkurrensen var mördande men ändå var han fantastisk där borta.

Hur minns du honom som fotbollspelare och människa?

– Som så trygg, lugnet, men lite försiktig och nedtonad. Han var ju liksom ingen Nacka Skoglund som hängde i folkparkerna. Som fotbollspelare, ja, herregud. En multispelare av guds nåde. Han kunde ju allt. Målskytt, framspelare, hans smarthet, elegansen. Han kunde nog spela i vilken position som helst – och det kanske inte Zlatan hade kunnat, även om han så klart är vår störste.

Bosse Pettersson som sannerligen kan sitt 1960- och 70-tal fortsätter med att fånga essensen som verkligen förtydligar vad fullskalig begåvning handlar om.

– Ta bara det faktum hur han anpassade sig till Bob Houghtons fotboll, hans extremt styrda 4-4-2. Alltså mycket går att säga om Bosse, men det var knappast ideal för honom – likväl som han fortsatte lysande. Han anpassade sig helt enkelt och gjorde det så rasande skickligt.

Bob Houghton 2015. FOTO Bildbyrån

Ett enda ord som beskriver hans storhet?

– Du får två: SÅ intelligent. Det är det bästa betyg någon kan få av mig. Det går inte att bli så mycket större än vad Bosse Larsson var. Visst, han var 79 år gammal, men för mig är det ändå för tidigt att gå bort, han borde haft många fler år kvar. Men för vår yngre publik, lär er Bosse Larsson. Hade han varit aktiv i dag så hade han varit en gigant.

Avslutningsvis kan vi väl stilla konstatera vilka rent odödliga namn en klubb som Malmö FF fått fram genom åren, allt från Bosse Larsson, Börje Tapper, Roy Andersson till nutida dagar av Martin Dahlin, Patrik Bjärred Andersson, Markus Rosenberg och Zlatan Ibrahimovic. Det är en lång mening men som säger det mesta om Malmö FF som klubb, visst är det så?

Avslutningsvis. Expressens så ansedde veteran Rune Smith skriver så vänt och tankeväckande om Larsson i dag:

''Han avstod miljoner i Tyskland för familj och vänner i Malmö. Och vägrade att bli fotograferad för att han inte gillade bilder på sig själv. Få stjärnor har undvikit rampljuset som Bosse Larsson. Han var en unik människa – och kommer för alltid att vara Malmö FF:s största någonsin''.

Tack för allt, Bo Göran Bosse Larsson!, säger FotbollDirekt.se.

1978, Allsvenskan, Malmö FF - AIK: Göran Göransson, AIK, Bosse Larsson, Malmö och Leif Sundell, domare. FOTO: Bildbyrån.

FAKTA:

