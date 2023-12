Tungt Halmstads-namn i känsligt läge

ANNONS

Lyfts mentalt ytterligare av intresset från AIK och Hammarby.

Erik Ahlstrand i ny längre intervju på FotbollDirekt om sin ovissa situation efter årets succé.

Erik Ahlstrand var 2023 ett av allsvenskans mest spännande namn. Som nykomling med Halmstads BK blev han snabbt någon som många fick upp ögonen för.

Hans prestationer har under hösten kopplat honom till både AIK och Hammarby (Sportbladet).

Nu går han in i ett avgörande skede, med ett år kvar på sitt kontrakt med HBK.

Personligen har det varit ett viktigt år både som människa och fotbollsspelare.

– Men som helhet har det varit en bra säsong, tycker jag. Tittar man på hur jag personligen har utvecklats både på och utanför planen, så är det ett väldigt lärorikt år, säger 22-åringen till FotbollDirekt.se.

Han fortsätter:

– Det har varit ett bra år för mig. Vi var ju nykomlingar i allsvenskan så det har känts bra att vi höll oss kvar i högstaserien.– Men min prestation har ju gått lite hand i hand med lagets prestation. Laget har gjort bra prestationer, det har jag med. Sedan har det varit perioder där det varit lite tuffare, så det har gått för mig som för laget.

Vad ser du främst som du har utvecklat?

– Det är lite allt möjligt. Förra året var det superettan och nu allsvenskan. Jag tycker att det är ett stort steg att ta, bara för att man var bra i superettan så betyder det automatiskt att man kan prestera i allsvenskan.

– Det känns bra för min del att kunna veta att man kan prestera i allsvenskan också.

Du visade ganska snabbt att du kunde prestera på en hög nivå i allsvenskan. Vad konkret har varit nycklarna i det?

– Främst så har det varit att få till en bra försäsong och vara redo för den säsongen som var.

– Det gäller att vara både mentalt och fysiskt redo, för att få grundförutsättningar att prestera på en hög nivå och möjligheten att lyckas.

Han kommenterar även uppgifterna om intresset från AIK och Hammarby.

– Det är så klart jätteroligt att höra att så stora klubbar är intresserade. Det är ett kvitto på att man har gjort saker helt okej i alla fall.

Med utgående kontrakt. Vill du ta ett kliv uppåt i allsvenska hierarkin eller är det utlandet som du siktar på?

– Det är klart att man har lite tankar, men sedan är det mycket som ska fungera ihop. Man får överväga olika alternativ som uppstår, så det är inte bara stå här och säga att det ska bli si eller så.

– Det finns mycket saker som spelar in om man ska flytta eller vart man ska flytta. Det har jag inte gjort tidigare, men det är nog större processer än vad man tror.

Sker det några diskussioner just nu kring en förlängning?

– Det är många olika alternativ som spelar in, som man måste ta in när ett beslut tas om framtiden. Vi har inte snackat jättemycket (om förlängning) innan vi gick på semester.

– Vi får väl se vad som händer.

Finns det inplanerat att du och klubben ska inleda samtal mer konkret?

– Nej, något datum kring det har vi inte. Nu gäller det att fira jul, så får man kanske ta det i mellandagarna. Jag har inte riktigt något satt datum kring det.

Vad är målsättningen med karriären närmaste året?

– Om man kollar närmast nu så är det att fokusera på januariturnén som närmar sig. Det är fokus att vara redo för det just nu. Sedan får vi se vad som händer.

– Det blir enklare när man vet konkret var man ska vara någonstans, om man säger så.

Hur gick tankarna när du blev kallad till januariturnén?

– Det är jätteroligt såklart. Sen så är det mestadels allsvenska spelare som är med, så det ska bli kul att få träna och spela med de som har gjort det väldigt bra i allsvenskan hela året.

