AVSLÖJAR: Nu ska han säljas.

Efter säkrad Erabi – han uppges nu bli Hammarbys nästa transfer.

Så stora pengar signalerar Bajens ledning.

– Jag kan i alla fall påstå att jag personligen känner det givet att vi kommer att få flera bud på Edvin i januari, konstaterar sportchef Mikael Hjelmberg för FotbollDirekt.se denna fredag.

– Nu kan vi bara avvakta och se vad som kommer att hända.



Helt nyligen fick vi se Hammarbys Edvin Kurtulus lämna återbud till herrlandslagets januariturné på grund av skada.

I dag kommer så även nyheten om en svängning kring Jusef Erabi: Enligt Sportbladet har han nu trots allt förlängt.

Precis som FD tidigare har rapporterat om.



Ni som följer mig här i min kolumn vet även om att - om Erabi stannar så kommer Bajens huvudfokus bli att sälja mittbacken Edvin Kurtulus.

Båda parter är nu överens om att göra allt för att det ska hända. Dels behöver stockholmarna få in kapital - liksom huvudpersonen verkligen vill ta chansen.

Beslutet är kort sagt ömsesidigt.



I nuläget så finns flera klubbar som skulle kunna gå in med det Hammarby begär.

Enligt mina uppgifter så är det begärda priset 25 miljoner kronor.

Det är med andra ord lite lägre än vad man i somras kunde ha fått från en klubb i Österrike som Kurtulus i sista stund valde att neka.



Edvin Kurtulus har de senaste året stått för 27 matcher i allsvenskan där han mäktat med ett assist. Året innan dess spelade han lika många matcher men fick dit två mål. Under sin sista säsong i Halmstad 2021 stod Kurtulus för 29 matcher innan flytten och mäktade då med två assist.

***

