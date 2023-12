EXKLUSIVT: "Inte ens Malmö FF vore en bar affär för en miljardär"

ANNONS

Borde vi inte göra som i Danmark för att öka resurserna i den krisande svenska fotbollen - skippa 51-49-procentsregeln?

Här kommer ett vidare perspektiv med MFF som exempel.

I en allt mer skiktad världsfotboll med de allra största klubbarna som drivs av mer eller mindre hela länders ekonomier i form av PSG och Manchester City som främsta exempel, så har samtidigt svensk fotboll tappat mark i många år. Detta även om de största klubbarna börjar bygga en större ekonomisk bas, flera på väg att närma sig 200 miljoner kronor i eget kapital, medan Malmö FF är uppe i över 700 miljoner.

Men alltjämt så har svenska klubbar svårt och är ännu långt efter och debatten om 51-49-procentsregeln finns där ständigt som ju i Danmark nu är hävd och flera klubbar där borta får extremt förstärkta ekonomiska möjligheter.

Nu känns det ännu långt borta här i Sverige och kring den allsvenska fotbollen – men frågan är hur en person som sportfinansanalytikern Dan Persson ser på frågan – ett namn med så mycket erfarenhet från näringslivet.

Diskussionen har inte bara handlat om hur svenska klubbar ska kunna hävda sig sportsligt, utan även kring talangutvecklingen där flera av våra grannländer exempelvis satsar rejält mycket mer pengar på deras respektive akademier. Inte minst i Danmark, där man ju alltså har en annan ägarstruktur med rika ägare av klubbarna.

Efter Djurgårdens så starka prestationer i Europa 2022 så kan man nu hävda att det är möjligt, trots 51-procentsregeln att vara en faktor ute i Europa idag. Något som egentligen bara Malmö FF har lyckats med tidigare.

Frågan är då om 51-procentsregeln ska vara kvar eller om man behöver se över den – eller till och med ta bort den helt och hållet – för att svensk fotboll som helhet ska ta större kliv och på sikt klättra högre upp på Uefas ranking (idag är Sverige på en 22:a plats)…?

– Till att börja med så finns ingen motion om att ta bort 51-procentsregeln. Så först och främst så kan det här tas upp som tidigast 2025 och sedan så kan förbundet ta bort 51-procentsregeln efter det, inleder han och fortsätter:

– Efter mycket demonstrationer så är det alltså först 2027 som det här faktiskt skulle kunna verkställas.

Han är tydlig med att ett borttagande av den rådande ägarstrukturen inte skulle göra några positiva skillnader för svensk elitfotboll. Snarare tvärtom.

– Jag anser att det här skadar svensk idrott och eliten främst.

– Däremot så kan det här göra att föreningar kan bygga spelplatser med en extern finansiär. Anläggningar som idag är en bristvara. För ingen förening vill lägga sina egna pengar på det här.

– Men frågan är om då Djurgården exempelvis skulle ha mer kapital om en rik affärsman går in i klubben med kapital. Det skulle dock inte göra någon jätteskillnad. För man är fortfarande för långt efter Malmö FF.

– Om vi säger att Djurgården skulle sälja 49 procent. Det är till att börja med svårt att säga hur mycket då det egentligen är priceless hos supportrarna. Men ser man till omsättningen på omkring 200 miljoner så skulle 49 procent kosta omkring 100 miljoner kronor.

– Jag ser inte att det skulle göra någon skillnad, snarare skada klubben.

– Sen kan man kolla på Saudi och Qatar med flera. De kollar inte på Sverige som de gör i Premier League. Det är omöjligt. För exempelvis Djurgården så ska fokus ligga på resultaträkning inte kapitalet. Och där är de bra.

Fördelar med att ta bort 51-procentsregeln?

– Jag tror att…det är klart att ett antal klubbar inom både hockey och fotboll skulle få bättre soliditet. Många lokala personer skulle kunna göra klubbarna starkare. Det kan då ge en ökning på kanske 20 procent.

– Näringslivet skulle då kunna göra satsningar för att göra klubbarna större och då höja upp hela närsamhället. framförallt klubbar som Luleå hockey, Växjö Lakers, Kalmar FF och Elfsborg.

– Ser man på Helsingborg exempelvis så har de haft stöd i flera år ekonomiskt, men de har efter tre år ändå hamnat i konkurshot och då fått börja om precis som vi ser nu när allt måste byggas om från grunden i princip.

Nackdelar?

– Jag ser egentligen inga nackdelar. Någon saudisk person skulle inte gå in i Djurgården eller AIK, och i MFF så skulle de inte ens ta in det här alls. Jag ser endast personer med hjärta som kommer in då. Men jag ser heller inga fördelar.

– Det enda som är viktigt är att man satsar betydligt mer på ungdomssektionerna.

– De som kan få fördelar är inom hästsporten exempelvis med anläggningar som kostar massor av pengar driva. Inte inom fotbollen.

Finns det ingen anledning för klubbarna att avskaffa 51-procentsregeln för att kunna bygga egna arenor istället för att man hyr in sig på arenor som inte alls är byggda renodlat för fotboll?

– Jo, fast samtidigt så finns ju inom AIK ett bolag som äger frågan just nu, men samtidigt så begränsar inte 51-procentsregeln den här frågan.

– Du kan ju bygga en arena oavsett det här. För klubbarna kan ju ha arenabolag som har hand om detta. Skulle det inte alls fungera så kan det bolaget då försättas i konkurs, för det skadar inte klubben alls ändå.

– Däremot så kan du inte bygga en arena som tar 30 000 i Stockholm under 2,5 miljarder idag. Kan du inte ha fler än 20 matcher per år så är det för stor kostnad och du inte kan räkna hem det här på 20 år då.

– Och som det är idag så är det redan för många sådana arenor i Stockholm, för att ens kunna ha konserter och sådant som behövs för att gå runt på det här.– Det generella är att en arena behöver ha runt 70 evenemang per år, med 70 procents beläggning för att det ska gå runt. Det här är inte alls möjligt idag.– Sedan så är det snarare marken som kostar. För MFF så är deras mark som de äger värd omkring en miljard idag, men med arenan så är det här helt annorlunda. För där är det biljettintäkter som driver det hela och det är något helt annat.– Vill Malmö få in kapital på det här så ska man istället bygga bostäder på marken.– Det finns en parameter till i det här. Syftet med klubbar på elitnivå är inte att berika en ägare utan att nå sportsliga framgångar.

Hur viktigt var det med Djurgårdens framgångar i Europa ifjol?

– Det är jätteviktigt, för jag har i 10 års tid lyft upp att svensk elitidrott inte har plats för mer än 10 lag i högstaserierna i hockey och fotboll. Vi skulle 10-dubbla intäkterna och bli mycket starkare i respektive klubb. Vi skulle förmodligen få in mer än 500 miljoner i Europaintäkter varje år, då fler klubbar skulle vara en större spelare på Europascenen.

– Vi skulle ha en garanterad plats till Champions League, samt fler placeringar som ger kval till Europa överlag.

– Skulle vi göra det här så skulle vi kunna ta kliv uppåt en 13-plats i Europa och utmana länder som Holland och kunna göra liknande affärer som de.

– Det skulle även göra trupperna mycket starkare och bredare dessutom. Men det är inget som ett avskaffande av 51-procentsregeln skulle göra något med. Det har inget med elitfotbollen att göra.

Hur tror du att intresset från näringslivet skulle se ut om man tar bort det hela?

– Då är det endast hjärta!

– Det är då Nisses bygg i Luleå som skulle gå in med 200 papp i Luleå hockey för att man brinner för klubben. Detsamma i Kalmar, Norrköping och Elfsborg. men du kan inte förvänta dig någon avkastning från det här alls.

Skulle det här inte vara möjligt alls att på sikt kunna få en liknande avkastning som i Premier League?

– Jämför skillnaden i tv-avtal bara. det är 1 till 100 i skillnad så det är inte något man kan investera i svensk elitidrott. Möjligtvis kan du göra ett bra sponsorsavtal, men inte göra en vinning på det här.

Vad skulle det kosta för en enskild affärsman att köpa klubbar som MFF, Hammarby, Djurgården eller IFK Göteborg? Uppskattningsvist.

– MFF har en balansräkning på runt 700 miljoner om jag minns rätt. Men grejen är att Malmös intäkter bygger på kärleken från supportrarna. Gör du då fel investering så är det lätt att det fort går fel. För du kommer då få det hett om öronen.

– Sen så finns det ingen logik i att sälja sig. Säg att någon skulle gå in med 3 miljarder och vilja göra klubben till en toppklubb i Europa. Men det finns inget som den personen kan vinna på det.

Vilka tror du skulle bli störst vinnare av det här bland nämnda klubbar?

– Jag ser ingen vinnare av något lag i allsvenskan eller superettan. Kanske någon superettan-klubb i en större stad. Typ Västerås med 150 000 invånare skulle då kunna etablera sig som ett topp-8 lag i allsvenskan på sin höjd. Almtuna Hockey och Uppsala-klubbarna också kanske.

TV:

– Jag är egentligen den som är mest för kommersialisering. Men jag ser inte att elitklubbarna kan vinna på det här.– Snarare är det att få 100 nya träningsanläggningar som är det viktigaste att satsa på ekonomiskt här. Om jag inte hittar att elitidrotten kan vinna på det så hittar du ingen annan som kan ekonomi – det garanterar jag dig.'