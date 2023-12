Därför är Djurgårdens tifo årets bästa

ANNONS

Allsvenskan 2023 har varit hetare än någonsin. Vi bjöds på publikrekord och mäktiga inramningar på arenorna runt om i landet. Här är FotbollDirekts tio favorit-tifon från året som gått.

Den allsvenska säsongen 2023 hade det mesta. Det var stort drama i både toppen och i botten ända fram till sista omgången, och för första gången sedan 2009 bjöds vi på en seriefinal i omgång 30. Till slut hamnade guldet välförtjänt i Malmö – och Varbergs BoIS och Degerfors IF fick lämna högstaserien för denna gången.

2023 var dessutom ett rekordår när det kommer till publik på de allsvenska arenorna. För första gången sedan Allsvenskan gick över till 16 lag landade publiksnittet på över 10 000 per match. Två matcher lockade över 40 000 åskådare, och ytterligare två över 30 000.

Topp fem publikmatcher i Allsvenskan 2023:

AIK – Djurgården 41 327 AIK – Hammarby 41 142 AIK – IFK Norrköping 32 178 Hammarby – Degerfors IF 30 941 Hammarby – AIK 27 568

Totalt var det AIK som lockade mest publik under 2023, med ett snitt på över 25 000 åskådare. Både Hammarby och Malmö FF snittade över 20 000 åskådare per match, och Djurgården strax där under.

Där till har vi, som brukligt, fått se otroliga inramningar och fantastiska tifon under säsongen. Nu har FotbollDirekt tittat närmare på årets tio bästa tifon.

Djurgården mot IFK Göteborg, 23 april.

Djurgårdens tifo-verksamhet bjöd på ett riktigt konstverk. Diverse motiv från Stockholm målades upp – och speglade Djurgårdens smeknamn ”Stockholms stolthet”.

Djurgården vann hemma mot IFK Göteborg med 1–0 i Allsvenskans fjärde omgång. Publiksiffran var 22 529.

Hammarby mot Djurgården, 14 maj.

Ett tifo med personlighet som fullkomligt skriker ”Bajen”. Kulturell kopling till den klassiska Petter-versen i låten Oschysst Spel.

Hammarby vann hemmaderbyt mot Djurgården med 4–3 inför 26 442 åskådare.

Malmö FF mot AIK, 7 maj.

MFF bjöd på ett ”kaos-tifo” av högsta klass – som hyllade Malmö-artisten Kal P. Dals låt Om ja' va' en slashas / Jag vill leva fri.

Malmö FF gjorde processen kort med gästande AIK i Allsvenskans sjunde omgång. Publiksiffra var 19 887.

AIK mot Hammarby, 3 september.

Ett tifo i sann AIK-anda med en kulturell kopling till hiphop-gruppen Ison & Fille.

I den 22 omgången förlorade AIK bortaderbyt mot Hammarby med 4–2. Åskådare på plats var 27 568 till antalet.

Djurgården mot AIK, 24 september.

Djurgårdens tifo mot AIK på Friends Arena fick en massiv internationell spridning – och det är lätt att förstå varför.

Djurgården förlorade det heta derbyt borta mot AIK med 2–0, efter dubbla mål av Ioannis Pittas. Matchen var årets mest besökta med 41 327 åskådare på plats.

AIK mot Hammarby, 16 april.

AIK visade upp sitt födelseår (och en tydlig pik till Hammarby) genom att hylla ett gäng klubb-legendarer.

AIK vann hemmaderbyt mot Hammarby med 2–0 i allsvenskan tredje omgång. Stor segerorganisatör var Alexander Fesshaie med två mål. Matchen sågs av 41 142 åskådare, och var den näst mest besökta matchen.

Malmö FF mot Elfsborg, 12 november.

Även här hyllades ett gäng gamla hjältar. Eleda Stadion målades himmelsblå i denna guldmatch.

Malmö FF besegrade Elfsborg med 1–0 i den stora seriefinalen, efter mål av skytteligavinnaren Isaac Kiese Thelin. 21 562 åskådare var på plats på Eleda Stadion.

Hammarby mot Degerfors, 2 april.

Hammarby hyllade den eviga ikonen Kenta Gustafsson med ett tifo som täckte hela Tele2 Arena.

I Allsvenskans första omgång besegrade Hammarby Degerfors med 3–1 hemma på Tele2 Arena. Matchen besöktes av 30 941 åskådare.

IFK Göteborg mot IFK Värnamo, 2 april.

Ett lekfullt tifo med humoristiska inslag – med en tydlig koppling till både klubben, och stadens stadsvapen.

IFK Göteborg förlorade premiärmatchen mot IFK Värnamo efter ett dråpligt självmål på övertid av Marcus Berg. Publiksiffran var 16 180.

Elfsborg mot Göteborg, 16 juli.

Elfsborgs tifo-verksamhet svarade på Blåvitts tifo med ett lika humoristiskt stilgrepp.

1–1 slutade matchen när Elfsborg tog emot IFK Göteborg i omgång 15. 14 379 besökte Borås Arena.

