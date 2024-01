Affären nära slå transferrekord för Djurgården

ANNONS

Utvecklingen kring stjärnan har haft en spiral som nu skriver historia för Djurgården. Bosse Anderssons mys - ”Inget mindre än en saga”.

- Det är en affär som kan vara vår största genom tiderna. Vi måste räkna på det, men han är nära både Kadewere och Danielson, kommenterar sportchef Bosse Andersson för FotbollDirekt.se.

- Det är inget mindre än en saga och det är klart att det betyder för Djurgårdens anseende att nämnas tillsammans med en klubb som Atalanta.

Isak Hien har nu sålts igen och den här gången för 100 miljoner kronor. En rent enorm utveckling sedan Bosse Andersson tog honom för några år sedan med knapp marginal före AIK.

Tänk att den här killen kom som Bosman från division I under hösten 2020, i stort sett gratis. När han lämnade Djurgården i augusti förra året efter Europa- succén så gick han i en affär med italienska Verona för hela 30 miljoner kronor. Sedan dess har spiralen fortsatt med ytterligare bonusar, enligt mina uppgifter, har plus tio miljoner till tickat in.

I går kom så sista rycket.

När det stod klart att att Verona var överens med storklubben Atalanta kom nästa dimension mellan Djurgården och den 23-årige mittbacken: Nytt pris 100 miljoner.

Djurgårdens vidareförsäljningsprocent kommer att dra in ytterligare tio miljoner och skjuta fram honom i absolut frontled bland DIF:s största affärer genom tiderna.

- Det är fantastiskt men jag är inte överraskad. När han imponerade så snabbt med sin fysik i Europa- matcherna då var det lätt att förstå att det skulle bli stort.

- Det roligaste det är nog att han är så ödmjuk och tacksam mot oss i Djurgården. Jag hade ett fint samtal med honom så sent som i går kväll.

- Ja, men det är klart att pengarna betyder mycket, det är skönt att börja året på det här viset. Isak och Djurgården är båda stora vinnare.

- Sedan får vi se om han blir vår största någonsin, vi får sätta oss ner och räkna på det men jag kan säga att det är bra nära i alla fall.

Som ni förstår så handlar det allt som allt om totalt 50 miljoner, pengar i höjd med så väl Marcus Danielson som Tino Kadewere.

Detta är även en intäkt som Djurgården, enligt mina källor, inte har budgeterat för inför räkenskapsåret 2024.

***

***

FOTNOT: På bilden är Atlantas tränare Gian Piero Gasperini

