Jesper Tolinsson är inlånad av IFK Norrköping fram till nästa sommar. Nu kommer uppgifter om att lånet kan avbrytas i förtid.

IFK Norrköping valde i somras att låna in den förre IFK Göteborg-talangen Jesper Tolinsson från belgiska SK Lommel.

Mittbacken var i stort sett given i Peking under avslutningen av säsongen och totalt blev det tio framträdanden i allsvenskan varav sju från start under den gångna säsongen.

Låneavtalet som skrevs i somras sträcker sig fram till nästa sommar, men nu kan det brytas i förtid.

Enligt belgiska Het Nieuwsblad så överväger SK Lommel att kalla tillbaka 20-åringen, något som Fotbollskanalen var först med att återberätta.

Tolinssons kontrakt med Lommel sträcker sig fram till sommaren 2026.

