SILLY SEASON – Mjällby: Bortglömd - men stora förväntningar.

✔ Inga spenderarbyxor ✔ En försiktig styrelse ✔ ”Ska köpa eller låna guldkorn”

✔ Silas - explosion ✔ Kontakterna i Nigeria.

Mjällby AIF kan sammanfatta ett starkt 2023: Cupfinal, två jätteförsäljningar av Otto Rosengren och Noah Persson, samt en övertygande tiondeplacering i allsvenska tabellen.

Däremot har de nu förlorat tre avgörande namn i form av Noah Eile, Max Fenger och Leo Walta. Därtill har ikonen David Löfquist.

När transferfönstret väl öppnar så kommer sportchef Hasse Larsson att arbeta för att hitta ersättare.

– Vi är rätt så nöjda med den truppen vi har, så vi har egentligen två, max tre spelare som vi ska försöka få hit, inleder sportchefen.

Och fortsätter:

– Vi är en bit på vägen där, men det är ju ett tag innan fönstret stänger så det finns fortsatt gott om tid att lösa det.

Hasse Larsson är nöjd med nuvarande truppen

Vilka är det som ni vill ta in?

– Framförallt offensiva spelare är tanken att vi vill få in. Vi har ju tappat Max Fenger och Leo Walta som vi tog in i somras, så det är ersättare till de två i sådana fall.

Mjällby har fått in stort kapital efter att ha sålt Noah Persson och Otto Rosengren. Totalt omkring 30 miljoner kronor såldes båda för.

Frågan är då hur mycket mer offensiva som MAIF kan vara på transfermarknaden?

– Det är klart att vi kan vara det litegrann. Men vi har en försiktig styrelse och fötterna på jorden, så vi kommer inte göra några stora utsvävningar så att säga.

– Vi kommer fortsätta att försöka hitta talanger och förädla de. Vi kommer även försöka att hitta guldkorn som vi antingen kan låna eller kanske till och med köpa.

Vilka är mest i farozon för att lämna?

– Vi har inget konkret på någon spelare så, men det är klart att de yngre spelarna är mest attraktiva, så är det.

– Det är ju ingen hemlighet att det är intresse kring Noel Törnqvist. Han och Herman Johansson har ju fått ett hyfsat stort intresse kring sig. Silas Nwankwo är ju fortsatt intressant, även om han var skadad hela 2023. Folk hör fortfarande av sig för att höra hur läget är kring honom. Han måste bara få tid på sig för att komma tillbaka.

– Det är framförallt de spelarna som det är mest uppståndelse kring.

Törnqvist kan lämna MAIF

Hur är förväntningarna när lite bortglömde Nwankwo väl kommer tillbaka i spel?

– Det är klart att de är stora, vi vet vad Silas kan. Han var redo här i oktober-november, så han ligger bra i fas. Får han bara vinterträning här så kan han absolut explodera igen.

– Det både tror och hoppas jag.

Är er budget för nyförvärv större eller mindre än i fjol?

– Den är lite, lite större kan man säga. Men inte nämnvärt.

Vilken utländsk marknad är mest spännande för er?

– Som det är nu så tittar vi mest på Norden. Vi har även kontakter i Nigeria, men just nu är det främst Norge, Danmark och Finland.

Klara namn in vintern 2023/2024:

Azeez Temitope Yusuf, högerytter – tillbaka från lån

Johan Persson Ahstedt, försvarare – tillbaka från lån

Klara namn ut:

David Löfquist, anfallare – kontraktet har gått ut

Taylor Silverholt, anfallare – free transfer till Helsingborgs IF

Ludvig Carlius, mittfältare – free transfer till Helsingör

Noah Eile, försvarare – återgår till Malmö FF då lånet utgått

Mamudo Moro, anfallare – kontraktet har gått ut

Jesper Merbom Adolfsson, försvarare – kontraktet har gått ut

Max Fenger, anfallare – återgår till Odense då lånet utgått

Leo Walta, mittfältare – återgår till Nordsjälland då lånet utgått

TV: