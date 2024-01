AVSLÖJAR: Superbuden som är presenterade för Djurgården

ANNONS

Djurgården uppges nu vara beredda att gå med på att sälja Lucas Bergvall.

FD har nu klara buden och klubbarna – pengar som solklart skulle göra klubben till MFF:s förste ekonomiska utmanare.

Barcelonas akademi La Masia Foto: FC Barcelona

Bilden av Lucas Bergvall just nu är på en volym som jag inte ens rådde kring Hugo Larsson . Innan han i somras valde Eintracht Frankfurt Det extrema klimatet kring DIF:s 19-åring får just nu nya uttryck varje dag.Saker och ting far med vinden.För ett par dagar sedan hävdades plötsligt Galatasaray och i dag kommer en fling från Italien om Udinese Det är kort sagt svårnavigerat kring supertalangen i det sammelsurium av uppgifter som florerar – men ett som är säkert är att hajpen kring Bergwall verkligen når ut på högsta europeiska nivå.Men hur omfattande intresset nu än är och där till stora pengar det hamras på om – vad är det egentligen som finns på Djurgårdens bord?Enligt flera säkra källor så finns i nuläget en kvartett klubbar med i bilden som är absolut konkreta och på ett hårdare vis positionerar sig.Enligt mina uppgifter så är två av dessa FC Barcelona och Hugo Larssons Eintracht Frankfurt – som båda nu har lagt bud direkt till DIF och sportchef Bosse Andersson Men det är inte Barca som lagt det största – utan tyskarna.Det handlar om 8,5 miljoner euro, motsvarande lite drygt 100 miljoner kronor.Den spanska storklubben har å sin sida presenterat 6,5 miljoner euro, det vill säga cirka 80 miljoner kronor.

Med det kan vi konstatera att Djurgårdens ledning nu har på bordet den målsättning jag redan i november redogjorde för att man hade som mål med Bergvall.

Vad huvudpersonen själv vill framgår inte men enligt mina uppgifter så tros Djurgården vara beredda att sälja för nivåerna jag redogör för.Signalerna jag får är även att den unge mittfältaren tros stanna till i sommar.Det vill säga: Övergången väntas bli klar inom närmaste veckor – men inte genomförd förrän efter den allsvenska våren.

Ett nästa nyckelmoment för den unge talangen, är enligt mina uppgifter, att första möte på plats i Barcelona med klubben.

Bergvall firar efter en seger i svenska cupen. Foto: Bildbyrån

Avslutningsvis så är det viktigt att betona att även om Bosse Andersson är på väg mot ännu ett par guldbyxor så är den fulla potentialen än större än det jag nu rapporterar.

En vidareförsäljningsprocent med säljande klubb lär, enligt bedömare, handla om 10-15 procent.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Foto: Bildbyrån

Bergvall har sedan ankomsten till Djurgården spelat 29 matcher, varav 25 i allsvenskan. Totalt har han gjort tre mål och en assist i blårandigt.

FOTNOT: I mitten av artikelbilden: Eintracht Frankfurts sportchef Timmo Hardung (övre) och FC Barcelonas president Joan Laporta, samt sportchef Deco.

TV: