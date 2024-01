ANNONS

Nwankwo kommer att dröja - detta får Mjällby att bromsa.



Den nigerianske talangen kan bli ett av årets stora allsvenska namn - men han hålls hårt av Mjällbys ledning.

– Det har tyvärr inte blivit så mycket träning under sex veckor hemma i Nigeria, men han mår bra och inga bakslag, säger sportchef Hasse Larsson till FotbollDirekt.se.



Vilket år Mjällbys Silas Nwankwo har gått igenom.

Inget annat namn i allsvenskan lär ha gått igenom värre under denna tid.

Själv beskrev han sig som känslomässigt död när han fick beskedet (hösten 2022) om att hans korsband hade gått sönder.

Innan olyckstillfället mot Djurgården i den sista omgången så hade vi fått se honom göra hela nio mål på 27 matcher. Redan i juli månad när han avgjorde mot AIK på Friends arena så var han uppe i fyra på tio framträdanden.



Under denna höst så fick vi till sist se honom i en mindre comeback med några få inhopp, men där han i slutomgången tvingades bryta med en lårskada - detta redan efter några minuter.



När nu Mjällby har startat sin försäsong så finns han däremot ännu inte med fullt ut.



En lång semester hemma i Nigeria - med knappt någon träning alls - beskrivs som huvudsaklig anledning.

När han så nyligen återkom efter sex veckor tog Maif beslut om att bromsa den nigerianske anfallaren, allt med tanke på tidigare så allvarliga problem.

Sportchef Hasse Larsson ser att Nwankwo behöver tid

– Ja, det kan man säga. Vi är mycket försiktiga. Det har inte blivit så mycket träning alls för honom hemma i Nigeria och vi tänker inte chansa det minsta, kommenterar sportchef Hasse Larsson för FotbollDirekt.se.

– Ja, jag tror det kan ta några veckor innan han är i full träning igen och uttagningsbar till match.

– Vi känner att det är det enda rätta med tanke på hans tidigare problem.



Hasse Larssons förväntan på denne yngling är emellertid mycket stora.

Med framgångarna kring Otto Rosengren och Noah Persson så är Silas av samma fina märke för Larsson.

– Minst. Om han bara får vara skadefri så kommer han garanterat spela på mycket högre nivå än i allsvenskan. Ja, han kan verkligen bli ännu en stor affär för oss och en av allsvenskans bästa det här året, så bra är han.

Otto Rosengren blev en stor affär för Mjällby

Vi kan väl avsluta med att stilla konstatera att Mjällby under året som gick gjorde sina två största transfers någonsin: Rosengren och Persson drog tillsammans in omkring 30 miljoner kronor.

Silas Nwankwo har sedan sin ankomst till Mjällby AIF och Sverige gjort 31 matcher i Allsvenskan. Nigerianen har på de framträdanden mäktat med åtta mål och ett assist hittills.

TV: